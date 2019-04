Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall - Auto gegen Schaufenster

Marksuhl - Wartburgkreis (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Marksuhler mit seinem VW Golf die Vachaer Straße aus Richtung Vacha in Richtung Eisenach entlang. Am Ende einer Rechtskurve brach das Heck aus und der Pkw geriet ins Schleudern. Der junge Mann lenkte gegen, wodurch das Fahrzeug in der weiteren Folge im Schaufenster eines ortsansässigen Möbelgeschäftes stehen blieb. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Am Gebäude des Geschäftes hingegen fiel der Schaden weit höher aus, es wird von etwa 25.000 Euro ausgegangen. (vt)

