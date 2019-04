Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht mit hohem Schaden

Werra-Suhl-Tal - Wartburgkreis (ots)

Am Samstagmorgen gegen 05.45 Uhr fuhr nach Angaben von Augenzeugen ein weißer Lkw mit Kasseler-Kennzeichen in Werra-Suhl-Tal die Bahnhofstraße/Kirchplatz in Richtung Herdaer Straße lang. Hierbei musste der Lkw durch das letzte erhaltene Berkaer Stadttor hindurch.

Augenscheinlich schätzte der Fahrer die Höhe des Lkws falsch ein, sodaß das sog. Untertor beschädigt wurde. Der Lkw verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Es brachen Steine aus dem Torbogen heraus.

Die Feuerwehr kam ebenso wie die Polizei Eisenach zum Einsatz. Nach aktuellem Stand wird der Schaden am Tor auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Der Bereich Lutherplatz/Untertor ist aktuell voll gesperrt. (vt)

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter 03691/2610 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

