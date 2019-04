Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Parkplatzunfall mit 1,88 Promille und ohne Fahrerlaubnis

Günthersleben-Wechmar - Landkreis Gotha (ots)

Ohne Führerschein und unter Einfluss von 1,88 Promille fuhr ein VW-Fahrer am Samstagabend gegen 17:00 Uhr auf einem Parkplatz Am Oberried in Wechmar. Beim Einparken streifte er mit seinem Außenspigel den Außenspiegel eines geparkten Seat. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten dann Alkoholgeruch beim Unfallverursacher. Zudem hatte der Fahrer in seinem Leben noch nie eine Fahrerlaubnis besessen. Mit dem 38-Jährigen musste daher eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 120 Euro. (ml)

