Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nägel auf Fahrbahn verteilt - Vorderreifen beschädigt

Leina - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es am Samstagabend gegen 19:30 Uhr in Leina. Unbekannte hatten zuvor an der Ampelanlage in Fahrtrichtung Cumbach Nägel auf der Fahrbahn verteilt. Ein 46-jähriger Mazdafahrer fuhr über die Nägel und beschädigte sich hierbei beide Vorderreifen. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. (ml)

