Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufklärungserfolg zu verdächtiger Situation

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Am Montag, den 09.04.2019 ereignete sich in Arnstadt ein Sachverhalt, welcher nachfolgend in den Sozialen Medien sowie in den Printmedien thematisiert wurde. Ein 12-jähriges Mädchen befand sich am Montagnachmittag auf dem Heimweg von der Schule. Hierbei folgten ihr bis zum Bustreff / An der Weisse zwei ausländische junge Männer in einem Abstand von 15 bis 20 Metern, welche sie jedoch nicht ansprachen oder belästigen. Das Mädchen bekam es mit der Angst zu tun und fühlte sich verunsichert, erstattete gemeinsam mit ihrer Mutter noch am selben Tag Anzeige bei der Polizei. Diese bestreifte den benannten Bereich verstärkt und versuchte, die Identität der beiden unbekannten Männer zu klären. Am Donnerstag, den 11.04.2019 gelang es einem Streifenteam, einen der beiden Männer zu identifizieren. Es handelt sich um einen 24-jährigen Somalier. Eine sexuelle Motivation konnte derzeit nicht festgestellt werden, die Hintergründe des Ereignisses sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei führte eine sog. Gefährderansprache mit dem jungen Mann durch. Die Maßnahmen zur Identifizierung des zweiten Mannes dauern an. (jk)

