Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit dem Kraftrad aufgefahren

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Heute Morgen fuhr ein 51-Jähriger mit einem Audi auf der L 3004 aus Richtung A 71 in Richtung Ilmenau. Am Abzweig zum Pendlerparkplatz stoppte der Mann sein Fahrzeug, um in die Einfahrt abzubiegen. Der dahinter fahrende 16-Jährige auf einem Leichtkraftad bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der 16-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (jk)

