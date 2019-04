Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Aufbruch von Automat

Gotha (ots)

Heute Nacht versuchten Unbekannte den Münzautomaten der öffentlichen Toilette in der Bahnhofstraße aufzubrechen. Der Versuch misslang, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0096974/2019. (jk)

