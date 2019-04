Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrügerische Messer-Verkäufer

Elgersburg - Ilm-Kreis (ots)

Am Dienstag waren Betrüger in Elgersburg unterwegs. Ein grauer Range Rover hielt in einem Wohngebiet, der Fahrer fragte bei Anwohnern, wo er in der Gegend ein Küchenstudio finden könne. Anschließend verwickelte der Mann das Ehepaar in ein Gespräch und bot ihnen Besteck-, Topf- und Messersets als Geschenk an. Weiterhin bot er ihnen ein vermeintlich japanisches Messerset sowie einen Besteckkasten für einen Sonderpreis von "nur" 1.000 Euro an. Das Ehepaar ließ sich auf den Kauf ein, erst später bemerkten sie den Betrug - es handelte sich nicht um hochwertige Ware, welche den Preis rechtfertigen würde.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 40 - 45 Jahre alt - ca. 1,75 - 1,80 Meter groß - holländischer Akzent - sehr gepflegtes Äußeres - leichter Bauchansatz - Bekleidung: hellblaues Hemd, dunkelblauer Pullover, mittelblaue Jeans

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Mann machen? Wer ist möglicherweise ebenfalls ein Opfer dieses Betrügers geworden?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha, Tel. 03621/781424, die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (jk)

