Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ertappter Einbrecher entwischt

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Heute Mittag gegen 11:15 Uhr warf ein Unbekannter mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Karl-Liebknecht-Straße ein und kletterte hinein. Aus dem Geschäft entwendete der Mann eine Gitarre, ein Mischpult und eine Trommel im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro. Der Unbekannte lud die Instrumente in einen Handwagen und flüchtete in Richtung Bahnhof. Auf einem Parkplatz hinter dem Gebäude ließ der Einbrecher den Handwagen mitsamt der Beute zurück und flüchtete in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge hatte im Vorbeifahren die Tat beobachtet und umgehend die Polizei informiert. Trotz sofortigen Einsatzes eines Streifenwagens konnte der Dieb nicht mehr festgestellt werden. Die erbeuteten Instrumente aus dem zurückgelassenen Handwagen wurden wieder an den Eigentümer zurückgegeben. Der Sachschaden an den Schaufensterscheiben wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,70 Meter groß - dickliche Statur - Bekleidung: dicke, dunkle Daunenjacke; Jeanshose; Basecap mit darüber getragener Kapuze - führte einen schwarzen Fahrradanhänger (Eigenbau) mit Ladefläche aus silberfarbenem Riffelblech und 18-Zoll-Luftreifen bei sich

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben oder Angaben zu dem unbekannten Mann machen können. Möglicherweise wurde auch der Handwagen entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0096028/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell