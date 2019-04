Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in eine Wohnung

Ichtershausen - Ilm-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Klosterstraße ein. Die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses sowie die Wohnungstür wurden gewaltsam geöffnet. In der Wohnung wurden mehrere Schränke geöffnet und teilweise durchwühlt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder gar die Tathandlung selbst gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0094902/2019. (jk)

