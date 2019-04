Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geflüchtet und verunfallt

Eisenach (ots)

Heute Nacht gegen 00:15 Uhr begegnete eine Polizeistreife in der Clemensstraße einem Pkw VW, der plötzlich stark beschleunigte und mit weit über 100 km/h in Richtung Oststadt fuhr. Die Polizisten versuchten den Pkw anzuhalten, dieser entzog sich jedoch einer Kontrolle. An der Einmündung zur Alexander-Ganß-Straße / Am Petersberg verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem Laternenmast sowie einer Hauswand. Der 39-jährige Eisenacher hatte keine sichtbaren Verletzungen, war jedoch nicht ansprechbar und roch stark nach Alkohol. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus, darüber hinaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (jk)

