Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Update: Tödlicher Verkehrsunfall

Plaue - Ilm-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des 03.04.2019 ereignete sich in der Ilmenauer Straße ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Bahnbrücke. Das Fahrzeug geriet vollständig in Brand, der Fahrzeugführer verstarb an der Unfallstelle. Die Polizei berichtete.

Die Identität des Fahrers ist nun bekannt, es handelte sich um einen 35-jährigen Mann aus der Nähe von Ulm, der Beziehungen im Ilm-Kreis hatte. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf Fremdverschulden. (jk)

