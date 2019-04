Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Herberge

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Heute Nacht zwischen 01:30 Uhr und 07:00 Uhr brachen Unbekannte in eine Herberge in Am Stollen ein. Die mutmaßlichen Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und brachen die Tür zu einem Büroraum auf. Hieraus entwendeten sie eine Geldkassette mit einigen hundert Euro Bargeld. Der Sachschaden, den die Unbekannten hinterließen, wird auf über 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder möglichen Tätern machen können. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0094753/2019. (jk)

