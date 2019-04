Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrssünder ermittelt

Eisenach und Wartburgkreis (ots)

Gestern Nachmittag kontrollierte die Polizei in der Gothaer Straße in Wutha-Farnroda einen Audi. Ein Drogentest ergab, dass der 28-jährige Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

In der Kasseler Straße in Eisenach wurde gestern Nachmittag ein BMW gestoppt. Der 36-jährige Fahrer zeigte zahlreiche Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum hinwiesen und räumte auch Drogenkonsum ein. Er wurde daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (jk)

