Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handfester Streit - Zeugen gesucht

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Am späten Abend kurz vor 23 Uhr wurde die Polizei gestern zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in die Ichtershäuser Straße gerufen. Vor Ort wurden zwei polnische Männer im Alter von 23 und 30 Jahren angetroffen. Sie gaben an, dass sie gerade ein Bier konsumierten, als zwei weitere Männer zu ihnen kamen. Zwischen dem 30-Jährigen und einem der unbekannten Männer kam es zu einem Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Anschließend entfernten sich die beiden Unbekannten. Verletzungen waren bei dem 30-Jährigen nicht ersichtlich, die Hinzuziehung eines Arztes wurde nicht gewünscht.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0094408/2019. (jk)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

