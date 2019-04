Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendiebe erwischt

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Abend gingen zwei Männer in einen Einkaufsmarkt in der Alfred-Ley-Straße. Kurz vor dem Kassenbereich packten die beiden Ukrainer einige der Waren im Wert von etwa 80 Euro in ihre Rucksäcke und bezahlten an der Kasse nur eine Kleinigkeit. Nachdem sie mit ihrer Beute den Kassenbereich verlassen hatten, wurden sie vom Ladendetektiv angesprochen und die Polizei hinzugerufen. Da beide Diebe zudem gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen und auch keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatten, wurden sie vorläufig festgenommen. Erst nach Zahlung einer sog. Sicherheitsleistung, welche der Bereitschaftsstaatsanwalt anordnete, wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt. (jk)

