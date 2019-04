Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kinder beschädigen Gartenhaus

Boilstädt - Landkreis Gotha (ots)

Vier Kinder im Alter von zwölf bis 13 Jahren betraten am Sonntagvormittag widerrechtlich ein Gartengrundstück in der Dorfstraße und schlugen die Glasscheibe in der Tür des Gartenhauses ein. Dabei wurden sie von dem Eigentümer erwischt, der die Polizei hinzurief. Bereits am Vortag hatten die vier Kinder gegen Nachmittag den Gartenzaun dieses Grundstücks beschädigt, sich gewaltsam Zutritt zur Hütte verschafft und diverse Einrichtungsgegenstände in der Hütte zerstört. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Am Boxberg wurde über das Wochenende ein weiteres Gartengrundstück angegriffen. Unbekannte betraten das Grundstück und warfen die Fensterscheibe des Gartenhauses mit einem Ziegelstein ein. Anschließend traten die mutmaßlichen Täter gegen die Tür eines Werkzeugschuppens, welche hierdurch zerstört wurde. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Ob es sich bei den Tätern um dieselben handelt wie in der Dorfstraße, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. (jk)

