Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reh löst Unfallverkettung aus

Ruhla - Wartburgkreis (ots)

Heute Morgen löste ein Reh eine kleine Karambolage aus. Gegen 06:15 Uhr fuhr eine 46-Jährige mit einem Skoda auf der L 2119 von Winterstein nach Ruhla. Als plötzlich kurz vor dem Ortseingang ein Reh die Fahrbahn überquerte, konnte die Frau nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier. Hinter dem Skoda folgten in gleicher Fahrtrichtung ein Ford, ein Audi und ein weiterer Skoda. Alle drei Fahrzeuge kamen ebenfalls nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhren aufeinander auf. Der Audi wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell