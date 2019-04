Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogen im Straßenverkehr

Eisenach (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04.15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eisenach eine VW-Fahrerin in der Rennbahn in Eisenach. Ein Drogenvortest verlief positiv. Daher wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Sollte sich der Anfangsverdacht bestätigen, muss sich die 24-Jährige auf ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein Bußgeld einstellen. (tr)

