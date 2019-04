Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit über zwei Promille gefahren

Eisenach (ots)

Ihre starke Alkoholisierung hielt eine 25-Jährige am frühen Sonntagmorgen nicht davon ab, mit ihrem BMW am Straßenverkehr teilzunehmen. Ihre Fahrt endete gegen 01.30 Uhr in der Amrastraße, wo sie einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein Test ergab 2,16 Promille. Daher wurde der jungen frau eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (tr)

