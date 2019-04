Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unbelehrbarer Wiederholungstäter

Eisenach (ots)

Am Freitag gegen 22.00 Uhr wurde ein 39-jähriger Eisenacher zum wiederholten Male berauscht am Steuer eines Fahrzeugs festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,60 Promille, auch ein Drogentest schlug bei ihm an. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist er nicht. Dem Audi-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (tr)

