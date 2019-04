Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren unter Drogeneinfluss

Eisenach (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eisenach kontrollierten am Freitag gegen 11.00 Uhr einen Ford-Fahrer in der Eisenacher Sophienstraße. Bei ihm ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter Drogeneinfluss steht. Ein Vortest erhärtete den Verdacht. Bei dem 26-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Sollte die gerichtsmedizinische Untersuchung den Anfangsverdacht bestätigen, drohen ihm ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein empfindliches Bußgeld. (tr)

