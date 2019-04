Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung in der Waldstraße

Ohrdruf (ots)

Ein 24-Jähriger geriet gestern Abend gegen 21.00 Uhr in der Waldstraße mit einer unbekannten Person in Streit. Eine heran nahende Person in einem Fahrzeug stieg aus und schlug auf den 24-Jährigen ein. Zwei weitere Unbekannte kamen hinzu und beteiligten sich an der wechselseitigen Rangelei. Die Unbekannten flüchteten, der 24-Jährige blieb leicht verletzt zurück. Dieser trat aufgrund seiner Alkoholisierung den Beamten gegenüber äußerst aggressiv auf und musste in Unterbindungsgewahrsam genommen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell