Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

LPI Gotha (ots)

Gestern wurden im Ilm-Kreis und Landkreis Gotha Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In Gehren wurden an einer Messstelle ein Fahrzeugführer bei zulässigen 50 km/h mit 90 km/h festgestellt und zwei Fahrverbote verteilt. Zwischen Stadtilm und Wüllersleben wurde ein Fahrzeugführer mit 118 km/h statt zulässigen 80 km/h angehalten. Für einen 35-jährigen Audi-Fahrer war in Manebach mit 96 km/h bei erlaubten 50 km/h Schluss. In Waltershausen in der Ohrdrufer Straße wurden zwei Fahrverbote verhängt und ein Fahrzeugführer mit 87 km/h statt erlaubten 50 km/h festgestellt. In Gräfentonna wurde ein Pkw mit 92 km/h in der Erfurter Straße gemessen. (ah)

