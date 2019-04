Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht aufgepasst

Gotha (ots)

Ein 19-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr gestern gegen 18.45 Uhr die Langensalzaer Straße in Richtung Friedhof. Obwohl für ihn Lichtzeichen "Rot" galt, setzte er seine Fahrt in Richtung Einmündung Bufleber Straße fort. Es kam zum Zusammenstoß mit einer bevorrechtigten Hyundai-Fahrerin, die von der Bufleber Straße aus in die Langensalzaer Straße abbiegen wollte. Die Hyundai-Fahrerin wurde leicht verletzt. (ah)

