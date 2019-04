Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frau geschlagen- Zeugen gesucht

Wartha (ots)

Konkretisierung: Am 01.04.2019 wurde zwischen 13.30 Uhr und 13:45 Uhr eine Frau auf einer Freifläche zwischen Wartha und Herleshausen in einem Fahrzeug von einem Mann geschlagen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen dunklen VW oder BMW älteren Baujahrs mit WAK-Kennzeichen. Die Zeugin sprach den Mann an, der jedoch unbeirrt weiter schlug und die Fahrt samt Frau in Richtung Herleshausen fortsetzte.

Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 25-30 Jahre alt - mittelange blonde Haare - korpulent

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 25-25 Jahre alt - schwarz gefärbte Haare - ca. 170 - 175 cm groß - neonfarbene (orange/gelb)Turnschuhe

Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Identitäten der Personen und deren Aufenthalt machen? Wer hat den Vorfall noch beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und unter Angabe der Nummer 0086605/19 entgegen. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell