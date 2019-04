Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped gestohlen- Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Gestern Abend wurde eine Moped S 51 in der Farbe blau in der Lindenauallee gestohlen. Das Moped wurde 19.10 Uhr am Wassergrund am Schloss abgestellt und mit dem Lenkradschloss gesichert. Eine Stunde später war es weg. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Nummer 0089123/19 entgegen. (ah)

Landespolizeiinspektion Gotha

