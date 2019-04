Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

Plaue

Heute Morgen kam es gegen 02.15 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall in der Ilmenauer Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Bahnbrücke. Das Fahrzeug geriet vollständig in Brand. Die das Fahrzeug führende Person verstarb an der Unfallstelle. Für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme wurde die Straße voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Identität aufgenommen. (ah)

