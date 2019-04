Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drei Täter gestellt

Gotha (ots)

Am Sonntag betraten drei Männer gegen 08.10 Uhr eine Bank in der Marktstraße und manipulierten an einem Geldausgabeautomaten. Im Rahmen der sofort einsetzenden polizeilichen Maßnahmen konnten die Täter ermittelt werden. Drei Rumänen im Alter von 30,32 und 39 Jahren konnten vorläufig festgenommen werden. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft und nach Entrichtung einer Sicherheitsleistung wurden sie wieder entlassen. Das Ermittlungsverfahren ist davon unbenommen. Die Ermittlungen der KPI Gotha dauern an. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell