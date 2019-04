Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall aufgrund der Einwirkung von Medikamenten

Arnstadt (ots)

Gestern Nachmittag kam eine Skoda-Fahrerin (Alter zurzeit nicht bekannt) gegen 16.00 Uhr in der Stadtilmer Straße von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Gegenüber der Polizei gab sie an, aus gesundheitlichen Gründen starke Schmerzmittel konsumiert zu haben. Ihr wurde schwarz vor Augen und sie verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die Polizei warnt davor, unter starken Medikamenten ein Fahrzeug zu führen. Vergewissern Sie sich durch das Lesen der Beipackzettel über Nebenwirkungen und fragen Sie ihren Arzt um Rat. Nur so können schwerwiegende Verkehrsunfälle vermieden werden. (ah)

