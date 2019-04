Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Achtung Trickdiebstahl-Zeugen gesucht

Waltershausen (ots)

Heute Morgen, gegen 10.00 Uhr, klopfte eine unbekannte Frau in der Schulgasse an die Fensterscheibe eines Autofahrers. Sie verwickelte ihn in ein Gespräch, lenkte ihn ab und entwendete mehrere Hundert Euro Bargeld aus der Innentasche seiner Jacke. Kurz zuvor hatte er bei einer Bank Geld geholt. Die Frau hatte eine Mappe dabei und erweckte den Anschein, als ob sie Spenden sammeln wolle. Sie ist ca. 30-40 Jahre alt, ca. 165-170cm groß, schlank, schwarze schulterlange glatte Haare und trug eine schwarze Jacke. Wer wurde Zeuge von diesem Vorfall? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Nummer 0086205/19 entgegen. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell