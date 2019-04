Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in einem Wohnhaus- Personen wurden nicht verletzt

Plaue- Kleinbreitenbach (ots)

Heute Vormittag kam es gegen 10.00 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Gartenstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es vermutlich auf Grund eines defekten Heizkissens im Bett eines 80-Jährigen zu einer Entzündung. Das Feuer brach in einem Raum aus und konnte 11.45 Uhr vollständig gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der 80-Jährige konnte rechtzeitig aus dem Haus gerettet werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

