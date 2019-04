Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

Arnstadt (ots)

Am Samstag kam es zu zwei Streitigkeiten in der Gemeinschaftsunterkunft in der Karl-Liebknecht-Straße. Ein ehemaliger Bewohner (m/22) betrat die Unterkunft und begann eine Auseinandersetzung mit zwei Bewohnern. Nachdem diese in einer Körperverletzung endete, verließ er die Unterkunft und wurde wenig später aufgegriffen. Der 22-Jährige wurde aufgrund seiner Alkoholisierung und Drogeneinfluss in Unterbindungsgewahrsam genommen. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Wenig später kam es erneut zu einer Auseinandersetzung, woraufhin ein 21-Jähriger in Gewahrsam genommen werden musste. Zwar blieb es bei einer verbalen Streitigkeit, der 21-Jährige ließ sich jedoch nicht beruhigen. (ah)

