Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren unter Drogeneinfluss

Gehren (ots)

Am Freitag, 29.03.2019 wurde in der Ortslage Gehren der 33-jährige Fahrer eines PKW Opel Astra einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Berauschende Mittel. Nach ordnungsgemäßer Belehrung wurde der Mann zum Drogenkonsum befragt. Er bestätigte, dass er am 23.03. und 24.03.2019 Betäubungsmittel in verschiedenen Formen konsumiert habe. Zur Herkunft dieser, machte er keine Angaben. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. (sv)

