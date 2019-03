Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Fahrrades

Diebstahl PKW

Ilmenau (ots)

Am Freitag, 29.03.2019 zwischen 14:00 und 15:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in Ilmenau, Bahndamm aus dem Keller eines Fahrradgeschäftes ein Kundenfahrrad, KTM-E-Bike Macina im Wert von ca. 1.000,- Euro. Mit diesem fuhr er zu dem in Tatortnähe befindlichen Bistro "City Grill". Dort entwendete er einen unverschlossenen schwarzen PKW Hyundai mit steckendem Zündschlüssel im Wert von ca. 2.000,- Euro und flüchtete in unbekannte Richtung. Das amtliches Kennzeichen vom PKW lautet IL-AG 731. Das zuvor entwendete Fahrrad lies der Täter zurück. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen wurden nicht von Erfolg gekrönt. Das Fahrrad konnte sichergestellt werden. Zu beiden Sachverhalten wurden Anzeigen aufgenommen und der PKW zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen der beiden Vorfälle melden sich bitte bei der PI Arnstadt - Ilmenau unter 03677-601124 zu den Hinweisnummern: 0084602/2019 und 0084606/2019 (sv)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell