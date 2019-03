Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl Buntmetall von Baustelle

Arnstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 28.03.2019 wurde bekannt, das sich unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem umfriedeten Grundstück in der Ritterstraße verschafften. Auf dem Grundstück werden diverse Baumaterialien gelagert. Von zwei Kabelrollen entwendeten diese dann insgesamt ca. 100 Meter Kupferkabel in einem Wert von 2.500,- Euro. Des weiteren wurde ein bereits verlegtes Erdkabel durchtrennt, aber zurück gelassen. Der Sachschaden beträgt ca. 200,- Euro. Zeugen des Vorfalles melden sich bitte bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter Telefon 03677-601124. Hinweisnummer: 0083425/2019 (sv)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell