Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Achtung Trickbetrug

Landkreis Gotha (ots)

Heute Vormittag erhielt ein 80-Jähriger in Uelleben Anrufe von einer vermeintlichen "Lottozentrale". Es wurde vorgegeben, dass es eine Zahlung von 149 Euro bedarf, damit bestimmte Daten gelöscht werden können. In Gotha wurde in einer echten Lottozentrale angerufen und um die Nennung von Paysafe-Karten Codes gebeten, da es angeblich zu einer Fehlermeldung bei der Eingabe kam. In beiden Fällen wurde richtigerweise die Polizei verständigt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (ah)

