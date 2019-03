Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Buntmetalldiebstahl-Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Baustellengelände in der Ritterstraße in Arnstadt. Sie entwendeten circa 100 Meter Kupferkabel von verschiedenen Kabelrollen . Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 036277-601124 und der Hinweisnummer 0083425/2019. (ah)

