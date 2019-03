Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin übersehen- leicht verletzt

Ilmenau (ots)

Gestern Vormittag wurde eine Radfahrerin in Ilmenau übersehen und angefahren. Die 23-Jährige überquerte in der August-Bebel-Straße einen Fußgängerüberweg in Richtung Wetzlaer Platz. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin übersah die junge Frau. Sie kam zu Fall und verletzte sich. Die Radfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In diesem Zusammenhang und bisher wieder vermehrt sich ereignenden Rad-Unfällen und den beginnenden Frühlingstemperaturen werden alle Verkehrsteilnehmer zur besonderen Vorsicht aufgerufen! Sowohl die Radfahrer selbst, als auch die Kfz-Fahrer werden gebeten, sich mit entsprechender Sorgfalt und Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu bewegen. (ah)

