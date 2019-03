Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneuter Brand- Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Gestern Abend, gegen 22.30 Uhr, kam es erneut in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Liebknecht-Straße zum Brand. Die Bewohner verließen zum Teil selbstständig und auch mit Hilfe der Feuerwehr das Gebäude. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Vier Personen wurden leicht verletzt durch Rauchgastintoxikation. Die Bewohner konnten am Abend wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Kriminalpolizei Gotha intensiviert ihre Ermittlungen und sucht Zeugen auch zu diesem Sachverhalt unter der Telefonnummer 03621-781424 und unter Angabe der Hinweisnummer 0080643/19. (ah)

