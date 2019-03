Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit einem Pferd

Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr passierte ein Pkw Mazda in der Straße Am Dorfplatz in Apfelstädt den dort laufenden Pferdehalter mit dem daneben befindlichen Pferd. Hierbei scheute das Pferd und beschädigte durch einen Tritt die Beifahrerseite des Mazdas. Das Pferd verletzte sich dabei ebenfalls leicht. (ms)

