Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Keller aufgebrochen

Gotha (ots)

In der Zeit von Sonntag bis Dienstagabend verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Kellerbereich der Wohnanlage in der Helenenstraße in Gotha und öffneten gewaltsam vier Kellerabteile. Daraus wurden u.a. zwei Fahrräder und Werkzeug im Gesamtwert von ca. 2.200 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Gotha unter Angabe der Bezugsnummer 81707. (ms)

