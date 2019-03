Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frau in Kraftomnibus gestürzt- Zeuge gesucht

Gotha (ots)

Der Fahrer eines Kraftomnibusses befuhr am 21.03.2019, gegen 18.10 Uhr die Friedrichstraße in Richtung Huttenstraße. Auf Höhe "Marstall" betätigte eine 69-Jährige den Signalgeber für das Anhaltsignal für die nächste Haltstelle "Orangerie" und erhob sich von ihrem Sitzplatz. Der Fahrer beachtete jedoch nicht den Anhaltwunsch der Fahrgäste und fuhr an der Haltestelle vorbei. Der Begleiter der Geschädigten wies den Fahrer daraufhin, worauf dieser stark abbremste und im Bereich der Einmündung zur Friedrich-Perthes-Straße zum Stehen kam. Durch das starke Abbremsen kam die Geschädigte zu Fall und schlug gegen eine Sitzgruppe. Hier verlor die Geschädigte kurzzeitig das Bewusstsein und wurde verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gesucht wird ein Mann, der mit seinem Sohn sich ebenfalls im KOM befand und Zeuge von dem Vorfall geworden ist. Dieser Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Nummer 0080187/19 zu melden. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell