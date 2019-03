Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Eisenach (ots)

Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Wolfgang zwischen zwei Männern zum Streit. Dabei bedrohte ein 26-jährige Somalier einen 22-jährigen Libyer mit einem Messer. Dieser griff sich ebenfalls ein Messer zur Verteidigung. Beide waren alkoholisiert und fügten sich oberflächliche Verletzungen zu. Die Auseinandersetzung verlagerte sich vor das Mehrfamilienhaus, wo die Polizei zum Einsatz kam. Durch den 26-Jährigen wurde massiv Widerstand geleistet. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

