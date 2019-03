Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Gartenlaube eingebrochen

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Am 24.03.2019 wurde durch die Gothaer Polizei ein Einbruch in eine Gartenlaube in der Straße "Lauchaer Höhe" aufgenommen. Der oder die Täter gelangten gewaltsam in eine Laube und in einen Geräteschuppen, aus dem eine Motorsense, ein elektrisches Rührgerät und ein Kompressor entwendet wurden. Die Geräte hatten einen Gesamtwert von ca. 870 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Kompressor konnte in der Nähe des Tatorts kaputt wieder aufgefunden werden. Zeugen, welche Hinweise zur Tataufklärung geben können, melden sich bittte mit der Bezugsnummer 0079200/2019 bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124. (av)

