Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Verursacher gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagmittag meldete sich eine Renault-Fahrerin beim Inspektionsdienst der LPI Gotha und zeigte eine Unfallflucht an. Ein noch unbekanntes Fahrzeug fuhr in der Seebergstraße in die Front ihres geparkten Fahrzeugs und verließ anschließend die Unfallstelle unerlaubt. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0078835/2019 zu wenden. (av)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell