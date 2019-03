Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schaufensterscheiben und Pkw beschmiert

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Auf die Fensterscheiben einer Tankstelle in der Enckestraße hatte es ein unbekannter Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag abgesehen und diese mit einem Faserstift beschmiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Durch den Inspektionsdienst Gotha wurden die Ermittlungen aufgenommen. Vermutlich ein anderer Täter besprühte eine Seitentür eines Pkw VW eines Pflegedienstes in der Parkstraße mit Farbe. Auch hier liegt die Tatzeit in der Nacht von Freitag zu Samstag. Es entstand Sachschaden von einigen Hundert Euro. (av)

