Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend gegen 22:15 Uhr meldete ein 36-Jahre alter Deutscher, dass er seinen Pkw Seat Leon in der Eisenacher Straße abgestellt und nun Unfallschäden festgestellt hatte. Nach Angaben des Mannes hatte zuvor ein schwarzer Pkw der Marke "Mercedes" neben seinem Fahrzeug gestanden. Ob die Schäden durch diesen Pkw oder durch ein anderes Fahrzeug entstanden waren, konnte nicht festgestellt werden. Zeugen, welche zur Aufklärung der Unfallflucht beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0078531/2019 zu melden. (av)

