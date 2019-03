Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Ladendiebstahl gestellt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag gegen 19:45 Uhr wurde der Gothaer Polizei ein Ladendiebstahl in einem Getränkemarkt in der Harjesstraße gemeldet. Flüchtig waren zwei Männer, welche in der Nähe des Geschäfts gestellt werden konnten, da ein Zeuge diese verfolgte. Gegen die beiden polnischen Männer im Alter von 25 und 26 Jahren wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eröffnet. (av)

