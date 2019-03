Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Marihuana erwischt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Mit einer geringen Menge Marihuana in der Hosentasche stellten Polizeibeamte am Freitagabend in der Karl-Schwarz-Straße einen 18-Jährigen fest. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und eine Anzeige gegen den jungen Mann gefertigt. (av)

